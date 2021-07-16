Перша ракетка України Світоліна вийшла заміж за французького тенісиста Монфіса
- Автор:
- Софія Телішевська
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Найкраща українська тенісистка Еліна Світоліна 16 липня одружилася з французом Гаелем Монфісом.
Про це брат спортсменки Юліан Світолін написав у своєму Instagram.
Пара зіграла весілля у Швейцарії. Еліна Світоліна стала місіс Монфіс, але у тенісному турі виступатиме під своїм прізвищем.
Тенісисти зустрічаються з 2019 року, а у лютому пара взяла паузу в стосунках. У квітні Світоліна і Монфіс зійшлися знову і оголосили про заручини.
На весілля спортсменка надягла брючний костюм та накидку з діамантами.
- У вересні 2020 року перша ракетка України тенісистка Еліна Світоліна стала переможницею турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) у Страсбургу.
- А у травні Світоліна посіла восьме місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) топ-20 кращих тенісисток світу останнього десятиліття.