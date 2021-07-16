У Мінагрополітики показали статистику ринку землі за пів місяця — уклали 880 угод

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Міністерство аграрної політики показало статистику купівлі-продажу землі за перші пів місяця роботи ринку землі в Україні.

Про це пише пресслужба відомства.

За 15 днів було зареєстровано 880 угод купівлі-продажу землі загальною площею 1 150 гектарів. Найбільше земель купували в Полтавській, Харківській та Вінницькій областях.

Найменше землі придбали в Києві, Львівській та Тернопільській областях.