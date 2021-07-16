У Мінагрополітики показали статистику ринку землі за пів місяця — уклали 880 угод
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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no one cares / Unsplash
Міністерство аграрної політики показало статистику купівлі-продажу землі за перші пів місяця роботи ринку землі в Україні.
Про це пише пресслужба відомства.
За 15 днів було зареєстровано 880 угод купівлі-продажу землі загальною площею 1 150 гектарів. Найбільше земель купували в Полтавській, Харківській та Вінницькій областях.
Найменше землі придбали в Києві, Львівській та Тернопільській областях.
- 31 березня 2020 року Верховна Рада проголосувала у другому читанні та в цілому за законопроєкт про ринок землі. Його підтримали 259 нардепів. Ринок землі офіційно запрацював з 1 липня 2021 року і не діятиме на окупованих територіях.
- Перші два роки землю зможуть купувати тільки фізичні особи (громадяни України) і не більше ніж 100 гектарів в одні руки. З 1 січня 2024 року землю зможуть купувати юридичні особи — не більше ніж 10 тисяч гектарів в одні руки. Землі державної та комунальної власності продавати не будуть. Питання про продаж землі іноземцям буде вирішуватися на Всеукраїнському референдумі.