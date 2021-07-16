Рада дозволила продавати на онлайн-аукціонах арештоване майно

Новини

Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Верховна Рада на засіданні 16 липня ухвалила закон № 3360-1, який дозволяє продавати на онлайн-аукціоні арештоване майно. За проголосували 290 депутатів. Про це йдеться на сайті Ради.

На аукціонах будуть продавати цінні папери, ювелірні та побутові вироби. Це буде стосуватись усього майна, яке підлягає конфіскації на користь держави. Продавати його будуть на е-аукціоні або за фіксованою ціною.

Продати за фіксованою ціною можуть майно, оціночна вартість якого не перевищує 30 мінімальних розмірів заробітної плати — зараз це 180 тисяч гривень, оскільки мінімальна зарплата 6 тисяч гривень.

Однак продати не можна нерухомість, авто, повітряні та морські судна — незалежно від їх вартості.