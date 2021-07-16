В Аденській затоці застрягло судно з українськими моряками. Одна людина загинула

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В Аденській затоці застрягло рефрижераторне судно THORN1 з українськими моряками на борту. У нього закінчилося пальне, а обладнання вийшло з ладу.

Про це повідомляє «Думська».

THORN1 знаходиться в 5 км від порту Джібуті. На борту 11 моряків, з яких 10 — громадяни України. За даними видання, один моряк помер не витримавши спеки.

Моряки в спеку опинилися без кондиціонерів, холодильника і продуктів. Після кількох днів дрейфування рятувальні служби порту відбуксували судно ближче до берега і поставили його на якір.

На берег дозволили зійти тільки двом членам екіпажу, а решта залишаються на судні.

Дочка суднового кока THORN1 розповіла, що на місце прибув консул України в Ефіопії для переговорів з представником судновласника ILIANA SHIPPING LIMITED. Складність в тому, що судно змінило назву і прапор приписки (з Ліберії на Габон) в момент, коли екіпаж вже був на судні.