Valve представила ігрову консоль Steam Deck. Це прямий конкурент Nintendo Switch

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Компанія-розробник компʼютерних ігор Valve представила портативну ігрову консоль Steam Deck, випуск якої запланований на кінець 2021 року.

Як вже зрозуміло з назви консолі, платформа буде підтримувати всі ігри з бібліотеки Steam одразу після авторизації.

Valve позиціонує Steam Deck як багатофункціональний портативний ігровий компʼютер, який зможе запускати всі нові відеоігри. При цьому консоль, як і Nintendo Switch, можна буде підключати до великого екрана.

У Steam Deck гібридний процесор AMD, 16 гігабайт оперативної памʼяті, екран 1280 на 800 пікселів (діагональ 7") і батарея на 40 Вт*год (від 2 до 8 годин роботи). Всі характеристики можна подивитися тут.

У продаж надійдуть три моделі — на 64, 256 і 512 ГБ. Ціна стартує від $399. У грудні консоль зʼявиться в продажу в США, Канаді, Євросоюзі та Великій Британії. В інших країнах у 2022 році. Передзамовлення доступне з 16 липня.