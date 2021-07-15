З Безосом у космос полетить 18-річний астронавт

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Четвертим учасником польоту на кораблі New Shepard з Джеффом Безосом став 18-річний Олівер Демен.

Про це компанія Безоса Blue Origin повідомила в Twitter.

Олівер стане наймолодшою людиною в космосі і єдиним, хто отримав місце за 28 млн доларів. Він полетить замість переможця аукціону, імʼя якого досі не розголошується. Переможець аукціону, який заплатив за квиток, не може летіти, тому що 20 липня зайнятий. Він візьме участь у майбутній місії.

Як пише CNBC, Олівер — син генерального директора нідерландської інвестиційної компанії Somerset Capital Partners. Саме він платив за квиток.