Нацрада оштрафувала канал «1+1» за трансляцію серіалу «Кухня» російською мовою
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала телеканал «1+1» на 71 489 гривень за порушення мовного законодавства — трансляцію серіалу «Кухня» російською мовою.
Про це йдеться у заяві регулятора від 15 липня.
Позапланову перевірку призначили на звернення громадянина Максима Ковбика, який скаржився на трансляцію каналу «1+1» із 13 квітня по 30 травня 2020 року серіалу «Кухня» російською мовою з українськими субтитрами. Моніторинг ради відбувся у період із 27 квітня по 5 травня і визнав, що це порушення закону.
Штраф у понад 71 тисячу — це 5% суми ліцензійного збору для «1+1». Канал має протягом 30 днів заплатити штраф до державного бюджету.
Зазначимо, що це не перша перевірка «плюсів» через серіал «Кухня» — влітку 2020 року аналогічно за трансляцію російською мовою.
- Наприкінці травня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення винесла низку попереджень телеканалам і радіостанціям за порушення, призначила перевірки і оштрафувала деякі з них. Телеканал «НАШ» отримав два штрафи і позапланову перевірку. Канал повинен заплатити 228 135 гривень за дискримінацію ЗСУ Оленою Бондаренко (назвала армію злочинцями) і слова експремʼєра Миколи Азарова, який виправдовував агресію Росії в ефірі і покладав провину за війну на Збройні сили України.