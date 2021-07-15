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На Донбасі бойовики обстріляли угруповання «Північ» — двоє бійців отримали поранення

Автор:
Софія Телішевська
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Sasha Maksymenko / Flickr

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», російсько-окупаційні війська обстріляли позиції ЗСУ із автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В результаті обстрілу двоє військовослужбовців отримали осколкові поранення, повідомляє ОТУ «Північ».

Воїнам надали першу медичну допомогу і госпіталізували, їх стан — задовільний.

На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України.