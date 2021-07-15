На Донбасі бойовики обстріляли угруповання «Північ» — двоє бійців отримали поранення
- Автор:
- Софія Телішевська
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Sasha Maksymenko / Flickr
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», російсько-окупаційні війська обстріляли позиції ЗСУ із автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.
В результаті обстрілу двоє військовослужбовців отримали осколкові поранення, повідомляє ОТУ «Північ».
Воїнам надали першу медичну допомогу і госпіталізували, їх стан — задовільний.
На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України.
- Оперативно-тактичне угруповання «Північ» відповідає за лінію зіткнення у Луганській області та на Світлодарській дузі в Донецькій області.
- За даними управління верховного комісара ООН із прав людини, з квітня 2014 року до кінця червня 2021 року жертвами війни на Донбасі стали від 42,5 до 44,5 тисячі осіб.