У Сумах для дітей та підлітків ввели комендантську годину з 22:00

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У Сумах дітям і підліткам заборонили перебувати з 22:00 до 6:00 у розважальних закладах, кафе, на вулицях та інших громадських місцях без дорослих.

Відповідне рішення Сумська міська рада ухвалила 14 липня.

Як зазначається, у закладах мають право вимагати у відвідувачів документи, що підтверджують досягнення 16-річного віку.

До того ж міськрада доручила посилити контроль за перебуванням у закладах молоді Управлінню освіти і науки, Центру соціальних служб, відділу торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, а також поліції.

Окрім цього, вирішили посилити контроль за забороною продавати дітям віком до 18 років алкоголь, слабоалкогольні напої та тютюнові вироби. Рейди по закладах мають проводити один раз на квартал.

У міськраді пояснили, що в такий спосіб намагаються захистити дітей, зокрема від втягнення їх у пияцтво.