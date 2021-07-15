Bloomberg: у 2022 році на Netflix зʼявляться відеоігри
- Автор:
- Софія Телішевська
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Justin Sullivan / Staff / Getty Images
Керівництво Netflix упродовж 2022 року планує додати в онлайн-кінотеатр відеоігри.
Про це з посиланням на свої джерела повідомило видання Bloomberg.
Ініціативу очолює Майк Верду, який раніше працював на керівних посадах в Electronic Arts (The Sims і Plants vs. Zombies) та Facebook.
Відеоігри будуть ще одним розділом Netflix, який анонімні співробітники онлайн-кінотеатру порівнюють з документальним фільмом і стендапом. Водночас вартість передплати збільшувати не збираються, принаймні поки що.
У найближчі місяці Netflix формуватиме команду для розвитку ігрового напряму.
Компанія досліджуватиме нові формати, щоб збільшити час перебування на платформі.
Для Netflix це хороший спосіб залучити нову аудиторію і зайняти вигідну позицію на тлі Disney, WarnerMedia й Amazon.