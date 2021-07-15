Bloomberg: у 2022 році на Netflix зʼявляться відеоігри

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Керівництво Netflix упродовж 2022 року планує додати в онлайн-кінотеатр відеоігри.

Про це з посиланням на свої джерела повідомило видання Bloomberg.

Ініціативу очолює Майк Верду, який раніше працював на керівних посадах в Electronic Arts (The Sims і Plants vs. Zombies) та Facebook.

Відеоігри будуть ще одним розділом Netflix, який анонімні співробітники онлайн-кінотеатру порівнюють з документальним фільмом і стендапом. Водночас вартість передплати збільшувати не збираються, принаймні поки що.

У найближчі місяці Netflix формуватиме команду для розвитку ігрового напряму.

Компанія досліджуватиме нові формати, щоб збільшити час перебування на платформі.

Для Netflix це хороший спосіб залучити нову аудиторію і зайняти вигідну позицію на тлі Disney, WarnerMedia й Amazon.