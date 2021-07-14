США перекинули до Литви танки і артилерію, а Польща купує 250 нових M1A2 Abrams

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США в рамках ротації військ завершили доставку в Литву важкого озброєння і військової техніки для американської бронетанкової бригади, яка була перекинута для посилення східного флангу НАТО.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, в рамках операції Atlantic Resolve («Атлантична рішучість») до Литви прибуло 3,8 тисячі американських військовослужбовців, 80 танків Abrams, 15 самохідних артилерійських установок Paladin (155 мм), 130 бойових машин піхоти Bradley, 500 вантажівок, 850 причепів та 1,5 тисячі колісних авто різних типів.

Уся техніка і особовий склад були розвантажені з американських транспортних кораблів в литовському порту Клайпеда.

За тиждень раніше сотні танків і САУ 1-ї піхотної дивізії армії США були вивантажені в польському порту Гданська. Техніка прибула до Польщі також в рамках Atlantic Resolve.

Крім цього, сьогодні, 14 липня, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак оголосив, що його країна домовилася з США про покупку 250 нових танків M1A2 Abrams останньої версії SEPv3. Цього достатньо для створення мінімум чотирьох танкових батальйонів.

«Наше завдання — стримати потенційного агресора. Ми всі знаємо, де знаходиться цей агресор», — сказав Блащак.