В Instagram зʼявилась офіційна сторінка України

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Serhii Zysko / ukraine.ua/imagebank

України запустила свою офіційну сторінку у соціальній мережі Instagram —@ukraine.ua. Її мета — просувати позитивний імідж України серед іноземної аудиторії.

Про це Міністерство закордонних справ України повідомило 14 липня.

На цій сторінці відвідувачі та підписники зможуть дізнатися про популярні туристичні напрямки, культурні події та фестивалі, інновації, можливості, Україну та українців. У оформленні сторінки використовуються світлини українських фотографів.

МЗС пояснює, що створення та розвиток сторінки України в Instagram — частина стратегічної роботи з формування позитивного іміджу України за кордоном. Наразі Міністерство розвиває три офіційні канали комунікації для просування України у світі – сайт, сторінка у Facebook та сторінка в Instagram.