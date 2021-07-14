Через коронавірус олімпійські спортсмени самі собі надягатимуть медалі. Також не буде обіймів

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Спортсмени на Олімпійських іграх у Токіо будуть самі надягати медалі собі на шию, щоб захиститися від поширення коронавірусу. Про це заявив голова Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах, передає Associated Press.

«Медалі на шию не надягатимуть. Їх піднесуть спортсменам на таці, а потім кожен сам забере медаль. Класти медаль на тацю буде людина у захисних оброблених рукавичках, аби олімпієць був переконаний, що її ніхто не торкався», — сказав Бах.

Глава МОК також зазначив, що у Токіо не буде рукостискань і обіймів під час церемонії нагородження.

Олімпійський підхід відрізняється від футболу — нещодавно президент УЄФА Александр Чеферін особисто вішав медалі на шиї гравцям на фінальних змаганнях, а також потиснув руку голкіперу Італії Джанлуїджі Доннаруммі.