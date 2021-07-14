Заборона на продаж паливних авто і створення спецфонду: у ЄС презентували план зі збереження клімату

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Shiyang Huang / Flickr

Європейська комісія презентувала план із досягнення так званої «кліматичної нейтральності» до 2050 року. Також там хочуть до 2035 року скоротити викиди парникових газів на 55%.

Про це пише пресслужба Єврокомісії.

Основна мета цього плану — збільшити ціну використання палива, зокрема і в автомобілях. Це означає, що буде багато змін у звичному використанні транспорту, опаленні житла, виробництва і т.д.

Одна із найголовніших змін — заборона на продаж нових автомобілів на паливі та дизелі з 2035 року. Також ЄК планує заохочувати компанії та домогосподарства використовувати енергію з відновлювальних джерел.

Країни ЄС планують до 2030 року скоротити викиди щонайменше 310 мільйонів тон вуглекислого газу. Натомість вони планують збільшувати виробництво кисню, висадивши по всій Європі до 2030 року близько трьох мільярдів дерев.

Важливим елементом стане і скорочення енергоспоживання. Для цього державний сектор зобов’язується щороку оновлювати 3% своїх будівель, щоб робити їх енергоефективними.

Окремо у ЄС створять спеціальний фонд, щоб допомагати найбіднішим верствам населення, які можуть серйозно постраждати від підвищення вартості пального та інших товарів.

«Наша нинішня економіка, що живе на викопному паливі, вже вичерпала себе. Ми знаємо, що повинні перейти до нової моделі, де головним рушієм є інновації. Ми перший континент, що пропонує комплексну архітектуру для досягнення кліматичних цілей. Він поєднує заходи зі зменшення виходів, охорони довкілля та враховує у цій трансформації соціальний баланс і робочі місця», — зазначила очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.