Усі нардепи, крім одного, відкликали свої поправки, якими хотіли змінити мовний закон

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Верховна Рада України

Усі нардепи зі «Слуги народу», крім одного, відкликали свої поправки до змін у бюджет, якими хотіли змінити мовний закон.

Про це заявила заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук, пише «Еспресо».

«Мовні поправки були відкликані і Корнієнком, і Саламахою, і Клочком», — зазначила вона.

Водночас Кравчук повідомила, що не впевнена, чи відкликав свої поправки нардеп Максим Бужанський, але вона впевнена, що шансів пройти у них немає.

Голова фракції «Голос» Ярослав Железняк також зазначив, що лишилася всього одна поправка Бужанського, яку не підтримує комітет.