Шмигаль: ЄС скасував для України обмеження на поїздки

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УНІАН

Європейський Союз включив Україну до «зеленого списку» країн і рекомендує країнам-членам скасувати обмеження на подорожі для українців.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

«Кінцеве рішення — за державами-членами, але фактично ЄС дав «зелене світло», аби українці безперешкодно могли їздити до Європи», — зазначив премʼєр.

Список країн, для яких рекомендовано скасувати обмеження на в’їзд, оновлюється кожні два тижні — України туди потрапила вперше.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, у свою чергу, підкреслив, що це тільки перший крок.

«Рішення Європейського союзу є рекомендацією. Тепер кожна країна-учасниця ЄС розглядатиме питання про включення України до свого національного «зеленого списку», — сказав міністр.

Він додав, що вже доручив посольствам активно працювати з європейськими партнерами, щоб Україну включили до національних «зелених списків» та максимально спростили умови в'їзду.

Рекомендація Єврокомісії щодо відкриття кордонів ЄС для певного переліку країн не є юридично обов’язковою. Держави-члени Євросоюзу уже самостійно схвалюють остаточні рішення про послаблення або посилення обмежень на подорожі.