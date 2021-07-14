З 2014 року СБУ відкрила понад 23 тисячі кримінальних проваджень щодо військової агресії Росії

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СБУ

Слідчі Служби безпеки України з лютого 2014 року відкрили понад 23 тисячі кримінальних проваджень щодо злочинів, пов’язаних із російською військовою агресією проти України.

Про це повідомив голова СБУ Іван Баканов.

«Наразі наші підрозділи розслідують майже 2 тисячі кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією Російської Федерації та злочинами, вчиненими в умовах збройного конфлікту», — зазначив очільник відомства.

За його словами, за сім останніх років до суду направили понад 3,5 тисячі кримінальних проваджень.

«З лютого 2014 року слідчі СБУ повідомили про підозру понад шести тисячам осіб, із них 261 — громадянину Російської Федерації. Понад 1,2 тисячі осіб уже визнали винними», — додав Баканов.

Розслідування таких злочинів ускладнюється тимчасовою окупацією та бойовими діями на сході України. Це унеможливлює фізичний доступ до документів і осіб, які перебувають на непідконтрольних територіях.