У ПАР почалися масові заворушення після ув’язнення експрезидента. Загинули понад 70 людей
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Twitter / AJ+
У Південно-Африканській Республіці розпочалися масові заворушення після ув’язнення колишнього президента Джейкоба Зуми, що призвело до смертей.
Про це пише The Associated Press.
Наразі відомо щонайменше про 72 загиблих. Люди померли у тисняві під час безладів, які супроводжувалися розбоєм і грабуванням магазинів. Поліція намагалася зупинити їх світлошумовими гранатами та гумовими кулями.
Понад 1 200 людей затримали під час цих заворушень. У двох провінціях люди захопили радіостанцію, а деякі центри вакцинації від коронавірусу зачинили, що призвело до зриву вакцинації.
Генерал-майор поліції ПАР Матапело Петерс заявив, що більшість смертей у провінціях Гаутенг і Квазулу-Наталь сталися через тисняву під час грабежів магазинів, коли тисячі людей крали їжу, електроприлади, одяг і алкогольні напої. Також він зазначив, що є випадки смертей від вибухів, коли люди намагалися підірвати банкомати.
- 8 липня колишній президент Південно-Африканської Республіки Джейкоб Зума здався поліції та почав відбувати 15-місячний термін тюремного увʼязнення за прояв неповаги до суду. 79-річний експрезидент ПАР відбуватиме покарання у провінції Квазулу-Наталь на сході країни, хоча спершу він пручався увʼязненню. Крім того, обʼєднання ветеранів країни, яке прихильне до Зуми, погрожувало дестабілізувати ситуацію в ПАР, якщо правоохоронці все-таки затримають експрезидента.
- Нагадаємо, політик отримав покарання через відмову прийти на допит щодо його ймовірної причетності до корупції під час перебування на посаді глави держави. Колишній президент звинувачення на свою адресу не визнає і називає їх наклепом.