У ПАР почалися масові заворушення після ув’язнення експрезидента. Загинули понад 70 людей

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У Південно-Африканській Республіці розпочалися масові заворушення після ув’язнення колишнього президента Джейкоба Зуми, що призвело до смертей.

Про це пише The Associated Press.

Наразі відомо щонайменше про 72 загиблих. Люди померли у тисняві під час безладів, які супроводжувалися розбоєм і грабуванням магазинів. Поліція намагалася зупинити їх світлошумовими гранатами та гумовими кулями.

Понад 1 200 людей затримали під час цих заворушень. У двох провінціях люди захопили радіостанцію, а деякі центри вакцинації від коронавірусу зачинили, що призвело до зриву вакцинації.

Генерал-майор поліції ПАР Матапело Петерс заявив, що більшість смертей у провінціях Гаутенг і Квазулу-Наталь сталися через тисняву під час грабежів магазинів, коли тисячі людей крали їжу, електроприлади, одяг і алкогольні напої. Також він зазначив, що є випадки смертей від вибухів, коли люди намагалися підірвати банкомати.