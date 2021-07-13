У Києві ніч проти 12 липня була найспекотнішою за майже 100 років

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Hans Reniers / Unsplash

У Києві ніч проти 12 липня виявилась найтеплішою за останні 99 років — зафіксували +22 °С.

Про це Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомила 13 липня.

Попередній рекорд був у 1922 році — тоді температура вночі була + 21,4 °С.

Загалом з початку року у Києві встановили 21 температурний рекорд. Так, наприклад, 25 червня у столиці середньодобова температура повітря становила +28,3 °С, що на 1,7 °С вище рекордного значення для цього дня 1957 року. Після полудня температура піднялася до +35,4 °С, перевищивши попередній рекорд 1885 року на 0,4 °С.

Мінімальна температура 25 червня не опускалася нижче позначки 21 °С, що на 0,5 °С тепліше, ніж це було в 1957 році.