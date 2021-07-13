Авіакомпанія Lufthansa стає гендерно нейтральною й відмовляється від фрази «Леді та джентльмени»

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Найбільша німецька авіакомпанія Lufthansa Group намагається стати більш інклюзивною і відмовляється від привітання «Леді та джентльмени».

Про це повідомляє Der Spiegel з посиланням на представника перевізника.

Усі авіакомпанії, що входять до складу Lufthansa Group, оновлять інформацію про своїх клієнтів, щоб виключити згадки, повʼязані зі статтю. Відтепер оголошення не будуть починатися зі слів «Meine Damen und Herren» (німецької «пані та панове»), а будуть починатися зі слів «Дорогі гості» або «доброго ранку / вечора».

Під час бронювання буде вказана додаткова стать, крім чоловічої і жіночої. При спілкуванні з клієнтами в інтернеті також не будуть використовувати терміни, які повʼязані зі статтю. Особисте спілкування з клієнтами буде у меншій мірі орієнтоване на гендерні аспекти.

Ці зміни будуть поступово впроваджуватися у всіх авіакомпаніях Lufthansa Group, тому клієнти повинні помітити їх найближчим часом. Цю зміну запровадили через бажання «цінувати всіх гостей на борту лайнера».