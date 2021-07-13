У COVID-лікарні Іраку вибухнув кисневий балон — через пожежу загинуло понад 60 людей

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Luis Melendez / Unsplash

У іракському місті Насірія в лікарні, де перебувають пацієнти із COVID-19, сталася пожежа. Попередньою причиною інциденту вважають вибух кисневого балона.

Ймовірно він вибухнув через іскру від несправної електропроводки, пише Reuters.

Унаслідок пожежі 66 людей загинули, а ще понад 100 — постраждали.

Пожежа сталася саме у новому відділенні лікарні, яке встигло попрацювати тільк три місяці. Загалом відділення розраховане на 70 ліжок.

Медпрацівник лікарні, чия зміна закінчилась всього за кілька годин до пожежі, заявив, що у закладі була відсутня протипожежна система чи просто пожежна сигналізація.

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«Протягом останніх трьох місяців ми багато разів скаржились, що трагедія може статися в будь-який момент через недопалок, але щоразу ми отримували однакову відповідь від представників охорони здоровʼя: «У нас не вистачає грошей», ㅡ зазначає медпрацівник.

Премʼєр-міністр Іраку Мустафа аль-Кадхемі наказав заарештувати директора лікарні.