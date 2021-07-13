Українського гімнаста Верняєва дискваліфікували на чотири роки. В його крові знайшли мельдоній

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Віталій Білокрил / УНІАН

Українського гімнаста та олімпійського чемпіона Олега Верняєва дискваліфікували на чотири роки. Він пропустить цьогорічну Олімпіаду в Токіо.

Про це сам спортсмен написав у своєму Facebook.

«Арбітраж GEF ухвалив рішення про те, що концентрація мельдонію, яку знайшли у мене в організмі, достатня для дискваліфікації мене на 4 роки. Починаючи з листопада минулого року. Це означає, що на Олімпіаду я не поїду», — повідомив Верняєв.

Але він зазначив, що досі немає відповідей на запитання, як цей препарат потрапив у його організм, чому це сталося у період між змаганнями, тобто під час легких тренувань, та чому лише один тест підтвердив наявність допінгу, а низка інших — ні.

Спортсмен наголосив, що подаватиме апеляцію на це рішення.