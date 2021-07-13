Українського гімнаста Верняєва дискваліфікували на чотири роки. В його крові знайшли мельдоній
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Віталій Білокрил / УНІАН
Українського гімнаста та олімпійського чемпіона Олега Верняєва дискваліфікували на чотири роки. Він пропустить цьогорічну Олімпіаду в Токіо.
Про це сам спортсмен написав у своєму Facebook.
«Арбітраж GEF ухвалив рішення про те, що концентрація мельдонію, яку знайшли у мене в організмі, достатня для дискваліфікації мене на 4 роки. Починаючи з листопада минулого року. Це означає, що на Олімпіаду я не поїду», — повідомив Верняєв.
Але він зазначив, що досі немає відповідей на запитання, як цей препарат потрапив у його організм, чому це сталося у період між змаганнями, тобто під час легких тренувань, та чому лише один тест підтвердив наявність допінгу, а низка інших — ні.
Спортсмен наголосив, що подаватиме апеляцію на це рішення.
- У січні стало відомо, що українського гімнаста та олімпійського чемпіона Олега Верняєва відсторонили від міжнародних змагань. Тоді ані Федерація, ані сам спортсмен не могли пояснити причину. У Міжнародній федерації гімнастики зазначили, що відсторонення триватиме до закінчення певної процедури.
- Олег Верняєв — український чемпіон зі спортивної гімнастики та олімпійський призер. У 2014 році він став чемпіоном світу з гімнастики на паралельних брусах, а в інші роки здобував срібло та бронзу. На Олімпіаді-2016 здобув золоту медаль на паралельних брусах та срібну в абсолютній першості. Також отримував низку золотих, срібних та бронзових медалей на Чемпіонаті Європи та Європейських іграх.