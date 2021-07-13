Коронавірус в Україні: за добу виявили понад 400 нових хворих

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За минулу добу 12 липня в Україні зафіксували 481 новий випадок зараження коронавірусом. Серед тих, хто захворів, 28 дітей та 11 медиків.

Про це пише МОЗ у своєму Facebook.

До лікарень через хворобу потрапили 249 людей, 36 — померли від ускладнень. Водночас 750 хворих одужали від коронавірусу.

Найбільше нових випадків за минулу добу виявили в Києві (142), Донецькій (53), Одеській (49), Луганській (28) та Харківській (23) областях.

Також протягом доби в Україні зробили понад 83 тисячі щеплень від коронавірусу. 45 тисяч людей отримали першу дозу вакцини, а 37 тисяч — другу дозу.