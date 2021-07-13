Коронавірус в Україні: за добу виявили понад 400 нових хворих
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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За минулу добу 12 липня в Україні зафіксували 481 новий випадок зараження коронавірусом. Серед тих, хто захворів, 28 дітей та 11 медиків.
Про це пише МОЗ у своєму Facebook.
До лікарень через хворобу потрапили 249 людей, 36 — померли від ускладнень. Водночас 750 хворих одужали від коронавірусу.
Найбільше нових випадків за минулу добу виявили в Києві (142), Донецькій (53), Одеській (49), Луганській (28) та Харківській (23) областях.
Також протягом доби в Україні зробили понад 83 тисячі щеплень від коронавірусу. 45 тисяч людей отримали першу дозу вакцини, а 37 тисяч — другу дозу.
- У Міністерстві охорони здоров’я розповіли, що наприкінці липня — на початку серпня в Україні розпочнеться останній, п’ятий етап вакцинації населення від коронавірусу. Тоді щеплення робитимуть усім охочим. На цьому етапі в пункти масової вакцинації прибудуть усі доступні в Україні вакцини, зокрема Pfizer.
- Зазначимо, що МОЗ відкрив в Україні майже 200 центрів вакцинації від коронавірусу — ось список з адресами та графіком роботи.