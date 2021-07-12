Зеленський буде просити Байдена про участь в переговорах щодо Донбасу. Меркель згадала про «формулу Штайнмаєра»

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Президент Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтона в кінці липня буде просити президента США Джо Байдена про участь американської сторони в одному з форматів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це Зеленський заявив на брифінгу з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, повідомляє «Європейська правда».

«Я дійсно хотів би, щоб США допомагали нам у вирішенні питання мирного врегулювання на Донбасі і деокупації наших територій. Це буде в «нормандському форматі», якщо учасники будуть за. Україна точно підтримує такий формат. Або це буде в іншому форматі. Це вже питання переговорів. У мене буде зустріч з президентом Байденом і я буду піднімати це питання», — сказав Зеленський.

Також президент закликав до посилення тиску на Росію задля виконання нею своїх зобов’язань у питанні встановлення миру.

Меркель під час брифінгу заявила про необхідність імплементації «формули Штайнмаєра» в українське законодавство, щоб врегулювати питання Донбасу.

«Необхідна імплементація «формули Штайнмаєра» в українське законодавство. Ми хочемо досягти проведення виборів в цих регіонах [тимчасово окупованих територіях Донбасу]», — сказала вона, додавши, що Німеччина і далі буде виступати за «прогрес у реалізації «Мінських домовленостей».