Зеленський не буде обговорювати з Меркель компенсацію за «Північний потік — 2». Запропоновано винести питання у «Нормандський формат»

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Президент Володимир Зеленський не обговорюватиме з канцлером Німеччини Ангелою Меркель питання грошової компенсації Україні за запуск російського газопроводу «Північний потік — 2». Президент в цілому буде наполягати на зупинці проєкту.

Про це заявив прессекретар голови держави Сергій Никифоров, передає «Інтерфакс-Україна».

«Позиція Володимира Зеленського така: «Північний потік — 2» — це вже давно не економічне питання, а питання безпеки. Тому, думаю, про будь-які економічні компенсації говорити не будуть. Президент України намагається зупинити будівництво. Якщо не вдасться це зробити, тоді ми говоритимемо про гарантії безпеки — повернення тимчасово окупованих територій, а не грошова компенсація», — сказав він.

За словами Никифорова, українська сторона привезла на переговори багато аргументів проти будівництва. Він зазначив, що Зеленський буде намагатися зупинити проєкт навіть після запуску «труби».

На спільному брифінгу із Зеленським Меркель заявила, що Німеччина всерйоз сприймає «великі побоювання» України і буде домагатися від Росії збереження транзиту газу через Україну у подальшому.

Зеленський сказав, що питання трубопроводу потрібно розглядати в «Нормандські форматі» з Німеччиною, Францією та іншими учасниками. Меркель відповіла, що це можливо, але окремо від процесу врегулювання конфлікту на Донбасі.