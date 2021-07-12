«Міністра культури ДНР» судитимуть за посягання на територіальну цілісність України

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Донецька прокуратура завершила досудове розслідування стосовно псевдопосадовця окупаційної адміністрації РФ в ОРДЛО Михайла Желтякова. У так званій «ДНР» він обіймав посаду «міністра культури».

Йому загрожує 10 років вʼязниці, повідомляє пресслужба прокуратури.

З червня 2015 року чоловік, перебуваючи на посаді «міністра культури ДНР», сприяв інтеграції тимчасово окупованих регіонів Донеччини з РФ.

Як сказано на сайті так званого «уряду ДНР», культурою у них займався Желтяков Михайло Васильович, 1961 року народження.

Зокрема, за його вказівками під виглядом боротьби з екстремізмом, з бібліотечного фонду вилучаються твори українських авторів, публікації проукраїнськи налаштованих громадян, а культурна спадщина Донеччини позиціонується як частина історії РФ.

Обвинувальний акт скерували до Селидівського міського суду Донецької області для розгляду справи по суті.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.