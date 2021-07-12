Ексначальника одного з відділів ГПУ засудили до 2 роки в’язниці за хабар

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду засудила колишнього начальника відділу управління матеріально-технічного забезпечення Генеральної прокуратури України до 2 років позбавлення волі за хабар.

Про це повідомили у пресслужбі суду.

«У грудні 2016 року обвинувачений надав посереднику неправомірну вигоду в розмірі $5 тисяч за те, аби останній в подальшому передав її посадовим особам Держаудитслужби», — наголосили у ВАКС.

Наразі експосадовця ГПУ визнали винним за ч. 2 ст. 15 (Замах на злочин), ч. 1 ст. 369 (Надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Упродовж 30 днів від дня проголошення вироку він може його оскаржити.

За даними Центру протидії корупції, йдеться про Аполлінарія Нагалевського, який намагався вплинути на перебіг і результати позапланової виїзної ревізії Генпрокуратури. Її проводили через розтрату посадовцями ГПУ 1,8 мільйона гривень бюджетних коштів, які вони перерахували компаніям «Арматех Буд», «Будконсалт Плюс», «Укрінжиніринг Він» за нібито надані послуги.

«Нагалевський попросив свого знайомого з Рахункової палати України за хабар вплинути на в. о. першого заступника Державної аудиторської служби Станіслава Косінова, який контролював позапланову ревізію у ГПУ», — розповіли у ЦПК.

Також зазначається, що згодом посадовець ГПУ попросив повернути йому гроші, бо він не помітив змін у роботі ревізорів і нібито знайшов інших людей, які «забезпечать потрібні йому результати ревізії». Після цього Нагалевського затримали детективи НАБУ.