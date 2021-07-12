Pfizer пропонує вводити три дози їхньої вакцини. Але влада США поки не бачить у цьому необхідності

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Sean Gallup / Staff

Американська компанія Pfizer хоче, щоб медичний регулятор у США на федеральному рівні затвердив необхідність введення третьої дози цієї вакцини.

Про це пише The Associated Press.

Перемовини між компанією та чиновниками заплановані на 12 липня. Перед цим у Pfizer опублікували дослідження, результати якого вказують на серйозне підвищення рівня антитіл у добровольців, які отримали ще й третю дозу вакцини.

Але у США поки не поспішають цього робити. Зокрема, головний інфекційний лікар Ентоні Фаучі не бачить необхідності у третій дозі.

«Спираючись на інформацію, яку ми маємо, Центр з контролю і профілактики захворювань і Федеральна адміністрація з контролю за продуктами і ліками заявляють, що ми не повинні давати людям [третю дозу] як додатковий підсилювач до вакцин з двох доз або з однієї дози», — заявив Фаучі.

Він зазначив, що американські учені продовжують досліджувати це питання, і не виключає, що в майбутньому рекомендації можуть змінитися.