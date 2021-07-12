Найбільші українські держкомпанії отримали за перший квартал цього року 25 млрд гривень прибутку. Залізниця та авіація лишаються збитковими

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Вісім з 15 найбільших державних компаній України згенерували прибутків за перший квартал 2021 року на суму в 25 мільярдів гривень.

Про це з посиланням на дані їхніх фінансових звітів пише «Марлін».

Найбільше прибутків отримала компанія «Нафтогаз» — 12,6 млрд. Також 4,7 млрд заробив «Оператор ГТС України» та 3,7 млрд — «Укренерго». Ще 2,3 млрд принесла компанія «Укргідроенерго», а мільярд — «Енергоатом».

Водночас у сфері транспорту фіксують найбільші збитки. Причиною цього називають пандемію коронавірусу.

Найбільше втратила «Укрзалізниця». Там повідомляють про збитки в 1,7 млрд гривень. Також про збитки зазначають в «Украерорусі» (205 млн грн) та аеропорту «Бориспіль» (196 млн грн).