В Ізраїлі суд дозволив одностатевим парам ставати батьками

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Верховний суд Ізраїлю визнав незаконною заборону гомосексуальним парам і самотнім чоловікам користуватися послугами сурогатного материнства.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Усі правові обмеження усунуть через пів року.

Суддя Естер Хают зазначила, що скасування заборони відновлює рівне право усіх людей бути батьками.

«Нарешті, рівність!» — прокоментував рішення Верховного суду міністр охорони здоров’я Ізраїлю Ніцан Хоровіц. За його словами, МОЗ зробить все для виконання цього рішення суду на практиці.

ЛГБТ-спільнота країни вважає таке рішення проривом. Позов до суду подали ще рік тому, активісти вважали нечесним, що дозвіл користуватися послугами сурогатних матерів розповсюджувався тільки на гетеросексуальні пари та самотніх жінок.

В Ізраїлі неможливо укласти гомосексуальний союз, при цьому такі шлюби офіційно визнаються, якщо вони укладені за кордоном.