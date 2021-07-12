В Україні за добу виявили майже 200 нових заражених коронавірусом. Вакцинували — 26 тисяч людей

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В Україні за минулу добу 11 липня коронавірусом заразилися 174 людини. Серед них 16 дітей та один медик.

Про це пише МОЗ у своєму Facebook.

Через ускладнення від хвороби до лікарень потрапили 266 хворих, а 7 людей — померли від коронавірусу. Водночас 236 осіб одужали від хвороби.

Найбільше нових випадків зафіксували у м. Києві (63), Дніпропетровській (24), Київській (13), Одеській (10) та Харківській (9) областях.

Також за минулу добу в Україні від коронавірусу вакцинували 26 тисяч людей. 13 тисяч з них отримали першу дозу і приблизно ж стільки — другу дозу.