Джокович виграв свій шостий турнір у Вімблдоні. Він зрівнявся за трофеями з Федерером і Надалем

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Novak Djokovic ‏/ Twitter

Сербський тенісист Новак Джокович переміг на цьогорічному Вімблдонському турнірі.

У вирішальному поєдинку третього в сезоні турніру серії Grand Slam Джокович здобув вольову перемогу над посіяним під номером 7 італійцем Маттео Берреттіні з рахунком 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3. Поєдинок тривав 3,5 години.

Це шоста перемога 34-річного тенісиста на Вімблдоні. До цього він вигравав цей турнір у 2011, 2014, 2015, 2018 і 2019 роках. Загалом серб виграв 20 титулів на турнірах Grand Slam. За цим показником він зрівнявся зі швейцарцем Роджером Федерером та іспанцем Рафаелем Надалем.