На початку наступного тижня в Україні збережеться спека, але на деяких територіях пройдуть дощі

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У найближчу добу над Україною збережеться спекотна погода, проте на деяких територіях можливі дощі.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на дані Укргідрометцентру.

У понеділок вночі, 12 липня, в Україні без опадів, вдень у південних, центральних, північних областях і в Карпатському регіоні місцями короткочасний дощ, в окремих районах град та шквали 15—20 м/с, на решті території без опадів.

Вітер східний, південно-східний, 5—10 м/с. Температура вночі +16... +21 °C, вдень +29... +34 °C, у Карпатах вночі +9... +14 °C, вдень +23... +28 °C. У Києві в понеділок вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, температура вночі +19... +21 °C, вдень +30... +32 °C.

У вівторок, 13 липня, на Правобережжі (крім Карпатського регіону) і в Херсонській області місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.

Вітер північно-східний та східний, 5—10 м/с. Температура вночі +15... +20 °C, вдень +29... +34 °C; в Карпатах вночі +8... +13 °C, вдень +22... +27 °C.

У Києві у вівторок місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, 5—10 м/с. Температура вночі +18... +20 °C, вдень +31... +33 °C.