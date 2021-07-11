Збірна Аргентини з футболу перемагає Бразилію та здобуває трофей Копа Америка
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Twitter / Copa America
Збірна Аргентини з футболу з мінімальним рахунком перемагає у фіналі збірну Бразилії та здобуває трофей Копа Америка.
Поєдинок відбувся на стадіоні «Маракана» у Ріо-де-Жанейро.
Аргентина вийшла вперед ще на 22-й хвилині зусиллями Анхеля Ді Марія. Бразильці протягом матчу мали кілька нагод забити, але не вдалося. Натомість наприкінці матчу свій момент згаяв і лідер аргентинців Ліонель Мессі. Таким чином матч так і закінчився з рахунком 1:0.
Кращим бомбардиром та асистентом турніру став Ліонель Мессі. Для нього це стало першим серйозним трофеєм зі збірною Аргентини — до цього він у її складі перемагав лише на Олімпіаді та молодіжному Чемпіонаті світу.
- Копа Америка — це найголовніший футбольний турнір для збірних Південної Америки. Аналог Чемпіонату Європи. У ньому беруть участь 10 команд Південної Америки, а з 1993 року — ще 2 команди з інших регіонів. Цього року через пандемію запрошених команд не було.