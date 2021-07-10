УЄФА оштрафувала збірну Англії на €30 тисяч за поведінку фанатів на матчі з Данією
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Twitter / UEFA EURO 2020
Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оштрафувала Футбольну асоціацію Англії на €30 тисяч. Організація виплатить штраф за поведінку вболівальників під час півфінального матчу Євро-2020 проти команди Данії — зокрема, фанати світили лазерною указкою в очі датському воротарю Касперу Шмейхелю.
Про це йдеться на сайті УЄФА.
Фанати також освистували гімн Данії на початку і використовували піротехніку. Інцидент стався на матчі 7 липня на стадіоні «Вемблі» в Лондоні. Гра тоді завершилася з рахунком 2:1 на користь господарів. Вирішальний мʼяч забили англійці в овертаймі з пенальті. Хоч датський воротар Шмейхель і відбив мʼяч, але англійський форвард добив його в сітку. Перед ударом голкіперу світили в очі лазерною указкою.
- Англія вперше вийшла до фіналу Чемпіонату Європи, де в матчі з Італією визначить переможця турніру. Фінальна гра відбудеться 11 червня на стадіоні «Вемблі» (Лондон).