Південна Корея третій день поспіль фіксує рекордну кількість нових хворих на коронавірус

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У Південній Кореї 9 липня зареєстрували найбільшу добову кількість нових хворих на коронавірус. Рекордні показники фіксують третій день поспіль.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані станом на 10 липня від Корейського агентства з контролю і профілактики захворювань.

За добу 9 липня Південна Корея виявила 1 378 нових випадків коронавірусу. Попередній рекорд був 8 липня — 1 316 хворих.

У звʼязку з цим у столиці Сеулі та в сусідніх регіонах з 12 липня посилюють карантин. Людям радять залишатись вдома якомога довше, а громадські збори після 18:00 обмежуються двома людьми (раніше було 4).

Що стосується вакцинації, то повністю її завершили близько 11% з 52-мільйонного населення Південної Кореї. Країна прагне досягти колективного імунітету до листопада. До вересня 70% населення має отримати принаймні одну дозу вакцини.

На початку пандемії коронавірусу Південна Корея зробила ставку на два методи: масштабне тестування населення та оперативне відстеження контактів інфікованих. При цьому влада жодного разу не запроваджувала повний локдаун у жодному з міст і регіонів, щоб не нашкодити економіці. Загалом з початку пандемії станом на 10 липня в Південній Кореї зафіксували 166 722 випадки коронавірусу, 2 038 хворих померли.