Печерський суд відпустив одного з найвпливовіших злодіїв у законі «Умку» із СІЗО під нічний домашній арешт

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Печерський районний суд Києва змінив 9 липня запобіжний захід одному з найвпливовіших злодіїв у законі України Сергію Олійнику («Умці») — його із СІЗО відпустили під нічний домашній арешт. Прокуратура підготувала апеляцію на це рішення.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

«Умку» разом з «Лашею Сваном» затримали 21 травня. Слідство встановило, що вони розподіляли «злодійський общак», допомагали уникати кримінальної відповідальності іншим кримінальним авторитетам. Також вони вирішували суперечки між криміногенними елементами на основі «воровських понять», займались побутом вʼязнів (постачали їм продукти, сигарети та мобільні телефоні, які у виправних установах заборонені). Крім того, вони курирували створення call-центрів, які шляхом шахрайства обманювали потерпілих.

«Умку» і «Лашу Свана» називають найвпливовішими в Україні злодіями в законі. Під час обшуків у них вилучили понад $3,2 мільйона.