Корабель Cargo Dragon успішно приводнився в Атлантиці. Він привіз на Землю понад 2,4 тонни вантажу
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Вантажний космічний корабель багаторазового використання Cargo Dragon компанії SpaceX успішно повернувся на Землю і приводнився в Мексиканській затоці.
Про це повідомляє SpaceX.
Корабель приводнився за допомогою парашутної системи. У районі посадки перебувало пошуково-рятувальне судно SpaceX з вертольотом на борту, яке після підйому капсули з води доставило її на сушу.
Cargo Dragon привіз з Міжнародної космічної станції на Землю понад 2,4 тонни вантажу, в тому числі результати наукових експериментів.
- Корабель Cargo Dragon пробув у складі МКС місяць. Зараз він є єдиним космічним кораблем для постачання МКС, який здатний повертати вантажі на Землю.