Російський репер Моргенштерн заявив, що вʼїхав до України

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Російський репер Моргенштерн (Алішер Валєєв) заявив, що вʼїхав на територію України.

Про це він повідомив у власному Instagram.

На відео репер разом із своєю дівчиною зупинився у полі з соняшниками. Потім вони їхали на авто по трасі. «Медовий місяць продовжується. Ми в Україні», — сказав Моргенштерн.

У пресслужбі Служби безпеки України «Бабелю» не змогли підтвердити чи спростувати вʼїзд музиканта до України.

29 квітня Міністерство культури України внесло російського репера Моргенштерна у список осіб, що загрожують національній безпеці України. У відомстві повідомили, що отримали відповідний лист від Служби безпеки України. До «чорного списку» російського репера внесли 28 квітня.