Зеленський поміняв керівника апарату Офісу президента і призначив своїм радником одного із заступників Єрмака

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Президент Володимир Зеленський призначив головою апарату Офісу президента Марію Вітушок.

Про це повідомляє пресслужба ОП.

«Керівником Апарату Офісу президента України призначено Марію Вітушок, яка є кадровим дипломатом, має відповідний досвід роботи за кордоном і значний досвід роботи в державній системі України, зокрема на посадах в Апараті РНБО, Кабінеті міністрів, Адміністрації президента», — йдеться в повідомленні.

Крім того, заступником керівника Офісу президента, відповідальним за гуманітарний напрям, призначено Олексія Дніпрова. До цього Дніпров керував апаратом ОП.

Юрій Костюк, який працював заступником голови Офісу президента, призначений радником президента та «сфокусує увагу на стратегічних питаннях розвитку держави і стрімкої трансформації суспільних процесів». Також Костюк і надалі відповідатиме за підготовку промов і виступів глави держави.