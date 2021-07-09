Ініціатива KyivNotKiev дісталася до Антарктиди. Півострів Київ отримав правильну транслітерацію
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Півострів Київ у Антарктиді отримав правильну транслітерацію Києва англійською мовою. Тепер він офіційно названий у каталозі географічних назв Антарктики як Kyiv Peninsula. Від російськомовної транслітерації Kiеv відмовилися.
Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.
Зміни внесли після майже річних переговорів НАНЦ з Науковим комітетом з антарктичних досліджень (SCAR).
«Відтепер у всіх публікаціях [...] можна абсолютно коректно і правомірно вживати назву Kyiv Peninsula. Зокрема використовувати її для географічної прив’язки у польових роботах, під час підготовки публікацій, видавництві картографічних матеріалів тощо. З огляду на слабке поширення дотепер старої назви Kіеv Peninsula, українські вчені мають всі шанси через свої публікації зробити Kyiv Peninsula домінуючою назвою», — заявили в центрі.
Овальний півострів Київ розташований навпроти архіпелагу Аргентинських островів. Саме до цього архіпелагу належить острів Галіндез, на якому розташована українська станція «Академік Вернадський».
- У 2018 році Міністерство закордонних справ України спільно з Центром стратегічних комунікацій StratCom Ukraine почали онлайн-кампанію #CorrectUA, метою якої стало коректне використання назви Київ (#KyivNotKiev), а також Одеси та Львова. За три роки на правильну транслітерацію українських міст перейшли сотні аеропортів, вокзалів, газет і видань.
- 7 липня уряд виділив кошти на покупку криголама для українських антарктичних експедицій. Україна вже завершила переговори з Великою Британією про покупку James Clark Ross за $5 млн.