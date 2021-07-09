Ініціатива KyivNotKiev дісталася до Антарктиди. Півострів Київ отримав правильну транслітерацію

Новини

Півострів Київ у Антарктиді отримав правильну транслітерацію Києва англійською мовою. Тепер він офіційно названий у каталозі географічних назв Антарктики як Kyiv Peninsula. Від російськомовної транслітерації Kiеv відмовилися.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Зміни внесли після майже річних переговорів НАНЦ з Науковим комітетом з антарктичних досліджень (SCAR).

«Відтепер у всіх публікаціях [...] можна абсолютно коректно і правомірно вживати назву Kyiv Peninsula. Зокрема використовувати її для географічної прив’язки у польових роботах, під час підготовки публікацій, видавництві картографічних матеріалів тощо. З огляду на слабке поширення дотепер старої назви Kіеv Peninsula, українські вчені мають всі шанси через свої публікації зробити Kyiv Peninsula домінуючою назвою», — заявили в центрі.

Овальний півострів Київ розташований навпроти архіпелагу Аргентинських островів. Саме до цього архіпелагу належить острів Галіндез, на якому розташована українська станція «Академік Вернадський».