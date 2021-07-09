Урядова газета за перший квартал 2021 року відзвітувала про збитки на 1,4 млн грн
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Держпідприємство (газета) «Урядовий курʼєр», підпорядковане Кабінету міністрів, за перші три місяці 2021 року зазнало 1,4 млн гривень збитків.
Про це повідомляє «Марлін» з посиланням на звіт підприємства про виконання показників фінплану.
Згідно зі звітом, на чистий фінансовий результат першого кварталу вплинуло зменшення доходу від підписки на друковану газету. В цьому році збиток дуже високий. У минулому році за аналогічний період редакція газети відзвітувала про 249 тисяч грн збитків.
У першому кварталі витрати на оплату праці співробітників (в штаті 63 людини) становили 2,2 млн грн, при тому, що підприємство зекономило 573 тисячі грн (співробітники працювали неповний робочий день).
- Газета «Урядовий курʼєр» видається з 1990 року і висвітлює діяльність президента України, Кабінету міністрів, центральних і місцевих органів влади, а також актуальний порядок денний політичного та економічного життя країни.