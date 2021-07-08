На Львівщині поліція затримала молодика, який пошкодив майже 60 хрестів на могилах січових стрільців

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Facebook / Національна поліція України

У Стрию (Львівська область) поліція затримала чоловіка, який пошкодив майже 60 намогильних хрестів на кладовищі Українських січових стрільців.

Про це повідомляє Національна поліція.

Таку інформацію правоохоронці отримали в четвер зранку. Під час обстеження території цвинтаря вони помітили чоловіка, який саме намагався повалити один з хрестів на місці поховання січових стрільців. Побачивши поліцейських, він намагався втекти, проте правоохоронці наздогнали його та затримали.

Особу зловмисника встановили – ним виявився 20-річний житель Стрия. Як попередньо встановили правоохоронці, загалом чоловік пошкодив 59 намогильних хрестів і пам’ятників.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 297 (Осквернення або руйнування могили борців за незалежність України) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає увʼязнення на строк від трьох до п’яти років.