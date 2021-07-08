НАЗК вимагає звільнити Сліденка з посади судді КСУ. Той написав працівнику агентства лист із погрозами
- Автор:
- Софія Телішевська
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Гонтар Володимир / УНІАН
Національне агентство з питань запобігання корупції просить Комісію з питань етики Конституційного суду України притягнути Ігоря Сліденка до дисциплінарної відповідальності, звільнивши його з посади судді КСУ.
Агентство запевняє, що суддя неодноразово порушував етичні принципи, а тому має бути звільнений, повідомляє пресслужба.
Зокрема НАЗК наводить три причини для звільнення:
- Перша — підготовка суддею рішення КСУ про неконституційність е-декларування в умовах конфлікту інтересів.
- Друга — лист-погроза Сліденка на адресу працівника НАЗК з цитатою з роману Олександра Дюма-батька.
- Третя — заяви судді у ЗМІ, які свідчать про можливе порушення етичних принципів.
Щодо другого пункту, НАЗК пояснює, що одразу після ухвалення згаданого рішення суддя зі своєї офіційної пошти slidenko@ccu.gov.ua надіслав працівникові агентства, який вручав йому протокол, листа французькою.
Антикорупційний орган наводить переклад листа:
«А тепер, сказав Атос, загортаючись у плащ і надягаючи капелюха, тепер, коли я вирвав у тебе зуби, гадюко, кусайся, якщо зможеш! Олександр Дюма. Три мушкетери, — зазначив Сліденко і додав, — P. S. Тож мерсі, панове, і передайте мій привіт пану Н.».
В НАЗК наголошують, що такі дії судді не мають характеру технічної суддівської помилки, а свідчать про неналежне ставлення судді до службових обов’язків і містять ознаки дисциплінарного проступку.
- 8 жовтня 2020 року суддя Ігор Сліденко подав заяву про звільнення. Однак КСУ досі не ухвалив рішення щодо цієї заяви.