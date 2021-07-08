Time: Засновник американської Blackwater Ерік Принс хотів створити в Україні ПВК і збудувати завод з виробництва боєприпасів

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Засновник найвідомішої американської приватної військової компанії Academi (раніше Blackwater) Ерік Принс хотів створити в Україну власну ПВК, а також збудувати завод з виробництва боєприпасів і об’єднати в один консорціум авіаційні та аерокосмічні підприємства.

Про це пише видання Time з посиланням на сім різних джерел, які спілкувалися з Принсом або чули про його плани.

Відповідні ідеї у Принса з’явилися у 2020 році. Загалом план передбачав інвестиції на $10 мільярдів.

Принс хотів заснувати в Україні приватну військову компанію, куди б набирав ветеранів війни на Донбасі. Також він планував збудувати завод з виробництва боєприпасів і створити консорціум аерокосмічних та авіаційних підприємств. Принс запевняв, що цей консорціум міг би стати конкурентом Boeing і Airbus. Зокрема, однією з його ідей було взяти під контроль підприємство «Мотор Січ».

Для цього він почав шукати виходи на українську владу, зокрема зустрівся з радником президента Ігорем Новіковим. Але його плани не були реалізовані, тому що в Україні викликали занепокоєння пов’язані з Росією люди, з якими контактував Принс.

Перший — екснардеп Андрій Артеменко, який у 2017 році передав раднику президента США Майклу Флінну план щодо нормалізації відносин між Україною і Росією. У ньому пропонувалося провести Всеукраїнський референдум про передачу Криму РФ в оренду на термін від 50 до 100 років. План передбачав виведення російських військ з території України. За це проти Артеменка в Україні порушили справу про державну зраду.

Другий — чинний нардеп Андрій Деркач. Проти нього Мінфін США запровадив санкції та відкрито називає його агентом Росії.