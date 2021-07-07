З початку року прикордонники не впустили в Україну майже 20 тисяч іноземців — найбільше росіян

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Ovsyannikova Yulia / Barcroft Media via Getty Images

За перше півріччя 2021 року прикордонники не пустили на територію України 19,3 тисячі іноземців, із них 2 818 — росіяни.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

Ці показники у порівнянні з першим півріччям 2020 року зросли в середньому в 1,6 разу — від січня до червня прикордонники відмовили у пропуску 11,7 тисячі осіб.

Здебільшого зростання пов’язане з карантинними обмеженнями, що застосовувалися до іноземців, які прибували з країн зі значним поширенням COVID-19.

Крім росіян, часті відмови в пропуску отримували громадяни Молдови, Туреччини, Польщі, Румунії, Білорусі та Німеччини.

Найбільше відмов зафіксовано в авіаційних пунктах пропуску, а також на кордоні з Росією, Молдовою та Білоруссю.

Серед недопущених суттєво зросла й частка потенційних незаконних мігрантів — з 2 270 осіб за перше півріччя минулого року — до 4 058 осіб цьогоріч. І в цій категорії осіб передове місце зайняли росіяни — 1 236 громадян.