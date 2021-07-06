Ядерна недобудова: справу про хабар чиновнику «Енергоатома» від фірми екснардепа Микитася передали до суду

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Малолєтка Євген / УНІАН

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура передали до суду справу про можливий хабар чиновнику «Енергоатома» за отримання підряду на будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

До суду пішов обвинувальний акт проти заступника генерального директора відокремленого підрозділу НАЕК «Енергоатом» і директора приватної компанії, повʼязаної з ексдепутатом Максимом Микитасем, яка отримала підряд. Чиновника «Енергоатома» звинувачують в отриманні хабаря (ч. 4 ст. 368 КК), а директора компанії у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 369 КК) та службовому підробленні (ч. 2 ст. 366 КК).

За версією слідства, чиновник «Енергоатома» уклав з компанією договір на 929 млн гривень, за яким вона повинна була побудувати ядерне сховище, але пізніше витрати на будівництво збільшили до 1,36 млрд гривень. За це чиновник нібито в 2017—2019 роках отримав від іншої компанії Микитася (ймовірно, «Укрбуд») три квартири.