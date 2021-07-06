В Україні почала діяти система автоматичного списання боргів громадян з банківських рахунків

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National Bank Of Ukraine / Flickr

В Україні відсьогодні, 6 червня, запрацювала Автоматизована система виконавчого провадження (АСВП), яка дозволить автоматично списувати з рахунків українців борги за будь-яким рішенням суду, вимогою державних або приватних виконавців.

Набув чинності наказ Міністерства юстиції № 106/5.

Система дозволить автоматично списувати (арештовувати) борги за кредитом, аліментами, комунальні борги, борги за зарплатою, несплачені штрафи за порушення правил руху тощо.

Державний або приватний виконавець тепер може створити в АСВП спеціальний запит про наявність коштів у боржника, який автоматично надійде всім банкам, які приєдналися до системи. Банки повинні надати інформацію протягом години.

Виконавець в АСВП може створити постанову про арешт коштів боржника, направити банкам вимогу про списання грошей та реквізити виконавчої служби, на які їх потрібно перевести. Банки зі свого боку зможуть швидко вилучати гроші з рахунків.

Разом з боргом у громадянина можуть списати судовий збір, додатковий штраф або пеню за прострочену заборгованість. Арешт і списання можуть бути накладені також на соціальні рахунки, на які надходять пенсія, зарплата, стипендія і соцдопомога.

Зараз до АСВП підключені Приватбанк, ТАСкомбанк, Універсал банк (зокрема Monobank), ОКСІ банк, банк «Схід», Індустріалбанк і ПроКредит банк. Ще 44 банки тестували систему.