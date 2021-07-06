У Лапландії зафіксували 33,6 градуса тепла. Це рекордне значення за останні 100 років
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
У Лапландії 4 липня зафіксували +33,6 °C, що є найвищим показником з 1914 року. Наразі вся північна Європа потерпає від спеки — у деяких районах на початку тижня фіксували +34 °C.
Про це пише The Guardian.
Про значне підвищення температури повідомляли Національний метеорологічний інститут Фінляндії та кілька інститутів Швеції та Норвегії. При цьому перший в червні фіксував найвищу температуру від початку спостережень у 1844 році.
Експерти та вчені пояснюють феномени кліматичною кризою. Вони очікують на погіршення ситуації в найближчі місяці.
Професор метеорології австралійського університету Монаш Майкл Рідер зазначив, що події на європейському і північноамериканському континентах, де від спеки гинуть люди і палають лісові пожежі, взаємоповʼязані.
За його словами, тропічний мінімум у західній частині Тихого океану, недалеко від Японії, порушив атмосферу, створивши брижі навколо півкулі, — це призвело до теплових хвиль на півночі планети.
- Останні кілька тижнів майже в усій Європі встановилася спекотна погода. У різних частинах північної півкулі через це відбуваються сильні пожежі, зокрема в Туреччині, США, Канаді.
- Спекотно й на протилежному боці Атлантики. У Канаді через аномально високу температуру вже зафіксували понад 700 смертей.