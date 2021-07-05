У Грузії загинув український альпініст

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Facebook / Федерація Альпінізму і Скелелазіння Міста Києва

У Грузії загинув альпініст з України.

Про це повідомляється на сторінці Федерації альпінізму і скелелазіння Києва.

«2 липня 2021 року о 10:30 за місцевим часом під час спуску після сходження на вершину Тетнульд, що відбулося попереднього дня, 1 липня, в результаті зриву на сніжному схилі на висоті 3 400 метрів загинув Мрачковський Анатолій Миколайович, 1964 року народження», — повідомили у федерації.

Вершина Тетнульд висотою 4 852 метри розташована в Грузії, у Сванетії, у відрозі Головного Кавказького хребта. Зазначається, що сходження відбувалося в рамках навчально-тренувальних зборів, які проводила федерація.

«За чотири години Анатолія гелікоптером доставили в місцеву лікарню м. Местія, де, на жаль, лікарями було констатовано його смерть», — заявили у федерації.

Там додали, що загиблий не вперше брав участь у навчально-тренувальних зборах, а також самостійно ходив у гори. Він підкорив такі вершини, як пік Леніна (Таджикистан), Казбек (Грузія), Маттерхорн (Альпи).